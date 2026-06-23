Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал интерес со стороны Карпат и свой действующий контракт с седьмой командой английской Премьер-лиги прошлого сезона Сандерлендом.

Не знаю. Я этим вопросом не занимаюсь, поэтому ничего конкретного сейчас сказать не могу. В настоящее время жду завершения своего контракта с Аркой, который заканчивается 30 июня. Ничего не известно. С Сандерлендом разговаривает мой агент. Я пока никакой конкретной информации не имею. Знаю только, что 4 июля я должен быть в Сандерленде, потому что тогда у нас начинается сбор. Поэтому 1 июля я вылетаю в Англию.

Да, конечно, есть вариант остаться. Я этого не исключаю. У меня еще год контракта с Сандерлендом. Сейчас для меня главное — прилететь в Англию. Мы подали на визы для моих детей, и уже там посмотрим, как все будет.

Но есть большая вероятность, что я останусь в Англии на год и доработаю контракт с Сандерлендом до конца (до лета 2027 года). Была ли беседа с Ле Бри? Нет, не было, – рассказал Русин в интервью «Украинскому футболу».