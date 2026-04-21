Голкипер Карпат Назар Домчак может сменить клуб уже в ближайшее время. По информации Владимира Зверова, львовская команда получила конкретное предложение о трансфере 19-летнего вратаря от французского Лилля. Пока финансовые условия потенциальной сделки и другие детали возможного перехода не разглашаются, однако сам факт интереса со стороны клуба из топчемпионата свидетельствует о высоких перспективах молодого футболиста.

Домчак является игроком Карпат с апреля 2023 года. На данный момент у него долгосрочный контракт с львовским клубом, который действует до декабря 2029 года. Это означает, что Карпаты находятся в довольно сильной переговорной позиции, ведь не обязаны торопиться с продажей одного из своих перспективных исполнителей.

В нынешнем сезоне Назар Домчак уже успел провести 23 матча, в 12 из которых оставил свои ворота неприкосновенными. Всего он пропустил 23 мяча. Такая статистика лишь подчеркивает его стабильность, надежность и потенциал для дальнейшего роста.

Особого внимания заслуживает эпизод, который сделал Домчака еще заметнее в украинском футболе. Именно он прервал впечатляющую голевую серию нападающего Динамо Матвея Пономаренко, который до этого отличился 9 раз в 7 матчах подряд. В восьмой игре форвард, казалось, также забил, однако арбитр не засчитал мяч из-за эпизода с выбиванием мяча из рук вратаря. Впоследствии в УАФ признали, что в том моменте гол нужно было засчитать, что только добавило ситуации резонанса.