Владимир Кириченко

Нападающий Динамо Матвей Пономаренко для ПРОФУТБОЛ Digital прокомментировал эпизод на 80-й минуте матча 22-го тура УПЛ против Карпат (0:1), когда его забитый мяч не засчитали.

Всем интересно. По итогам матча проиграли. Этот эпизод, который случился в конце, хотелось бы услышать твой комментарий.

«Да какой мой комментарий? Чистый гол. Посмотрите сами. Все люди пишут. Я уже зашел, мне все пишут, что смотрели по телевизору. Все говорят – чистый гол. В Англии даже ВАР не пришлось бы [смотреть] после таких голов. Вратарь прыгнул, кричит, что нужна замена, потом встает и продолжает игру, когда врачи кричат о замене. Я считаю, что я забил чистый гол и если такие голы не будут засчитывать, я не знаю, как дальше продолжать.

Твоя позиция такая, что ты первый коснулся мяча?

«Да, я первый. Я видел, что он не зафиксировал его, он отпустил от себя мяч и все - я пошел на мяч и выбил. Конечно, что был контакт. Я не говорю, что я его не трогал. Это игровой эпизод, такое случается, но он не зафиксировал мяч.

Есть правила, когда вратарь фиксирует мяч, а когда нет. Когда в динамике на ВАР видно, что там гол, все говорят, что гол. Тогда делают просто стоп-кадр, когда вратарь не трогает мяч, а руки над мячом, когда он его не фиксирует. И они за счет этого отменяют гол, то не понимаю, честно».

Напомним, Карпаты победили Динамо благодаря голу Бабукара Фаала.