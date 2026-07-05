Сергей Разумовский

Нападающий хихонского Спортинга Амаду Кундул заинтересовал Карпаты. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По его словам, львовский клуб внимательно следит за 24-летним сенегальцем и уже работает над возможным переходом. Наиболее вероятным вариантом на данный момент называют аренду, хотя окончательного решения пока нет.

Спиваковский отметил, что Кундул является довольно мощным физически форвардом и в этом компоненте, вероятно, превосходит Фаала, однако в техническом плане выглядит менее разносторонним. Несмотря на это, нападающий может стать полезным усилением для команды, если переговоры продвинутся дальше.

В нынешнем сезоне Амаду Кундул провел 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, экс-наставник Карпат получил должность в Милане.