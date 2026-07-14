Сергей Разумовский

Львовские Карпаты через свою пресс-службу объявили об уходе бразильского полузащитника Стенио Толедо. Футболист продолжит карьеру в Италии, где будет выступать за Модену.

Стенио перешел в Карпаты летом 2024 года из бразильского Крузейро. Тогда львовский клуб заплатил за футболиста около 200 тысяч евро.

Полноценно закрепиться в составе зелено-белых бразильскому вингеру не удалось. В целом в рамках Украинской Премьер-лиги он провел за Карпаты 20 матчей, а также сыграл два поединка в Кубке Украины.

Первую часть прошлого сезона Стенио провел в аренде в бразильской Америке. После возвращения в львовский клуб он получал ограниченное количество игрового времени: в сезоне УПЛ-2025/26 вингер провел лишь 226 минут в пяти матчах.

Официально сумму трансфера Карпаты и Модена не раскрывают. В то же время, по информации Sport.ua «из агентских кругов», итальянский клуб заплатил за Стенио около 500 тысяч евро. Таким образом, львовяне могли заработать на продаже футболиста, учитывая сумму, за которую он переходил из Крузейро.

Модена выступает в итальянской Серии B. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 55 очков после 38 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Карпаты стремятся подписать форварда известного испанского клуба.