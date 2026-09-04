Маркетинг-директор Карпат Юрий Зелик заявил, что билеты на матч пятого тура украинской Премьер-лиги против Шахтера были распроданы через три часа после их выхода в продажу. Его слова передает Tribuna.com.

Клуб открыл продажу билетов на матч «Карпаты» - «Шахтер» в понедельник, 31 августа, около 18:00. Из-за внешнего воздействия, имевшего признаки DDoS-атаки, в течение некоторого времени сайт Gastrolі.ua работал с перебоями. Тем не менее, уже к вечеру понедельника все билеты были реализованы. Фактически билеты были проданы в течение трех часов с момента начала продажи.

Борьба со спекулянтами достаточно сложна. На данный момент не сформирована надлежащая юридическая база, которая бы четко определяла незаконность перепродажи билетов. Кроме того, большинство таких транзакций происходит в интернете, что значительно усложняет их отслеживание. В то же время клуб проводит активную разъяснительную работу, блокирует пользователей, замеченных в спекулятивной перепродаже билетов, на собственных ресурсах, а также ограничивает количество билетов, которые можно приобрести в одни руки.

Отдельно клуб активно работает над увеличением квоты болельщиков на домашние матчи на стадионе «Украина». Надеемся, что увеличение вместимости позволит в перспективе существенно уменьшить проблему дефицита билетов и, соответственно, спекулятивной перепродажи.

На матче ожидается около 10 000 болельщиков, в том числе владельцы абонементов, сотрудники клуба, а также ученики и тренеры ДЮСШ и Академии Футболку «Карпаты».

Что касается семей футболистов, то приобрести билеты на этот матч действительно было сложно. В то же время многие из них приобрели абонементы еще в начале сезона. Кроме того, клуб неоднократно предупреждал сотрудников о возможном солдауте на матч с «Шахтером». Поэтому большинство сотрудников и членов их семей приобрели билеты уже в первый день продажи. Также клуб зарезервировал небольшое количество билетов для представителей команды гостей.