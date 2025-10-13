Павел Василенко

Бывший игрок Манчестер Юнайтед Майкл Каррик является одним из претендентов на должность главного тренера шотландского Рейнджерс, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Стивен Джеррард, который ранее работал в шотландском клубе, был главным кандидатом на должность нового менеджера команды. Однако бывший тренер Астон Виллы и Аль-Иттихада отказался от этой работы.

Последняя работа Каррика была в Мидлсбро с 2022 по 2025 год. Он вывел команду в плей-офф Чемпионшипа в сезоне 2022/23, прежде чем команда финишировала ниже шестого места в следующих сезонах. Это логично привело к завершению сотрудничества в конце кампании 2024/25.

В настоящее время Рейнджерс занимает восьмое место в турнирной таблице высшего дивизиона Шотландии.