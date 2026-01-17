Каррик определился с приоритетами в первые дни работы с Ман Юнайтед
«Красные дьяволы» готовятся к манчестерскому дерби
40 минут назад
Майкл Каррик / Фото - Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура АПЛ против Манчестер Сити. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я полностью осознаю свою позицию во многих различных аспектах. Кроме того, я стремлюсь к успеху, у нас впереди большая работа: выигрывать матчи, играть хорошо и делать это определенным образом. С одной стороны, приятно быть здесь, но с другой стороны, это фокус, концентрация и настоящий стремление к улучшению команды и улучшению результатов, - рассказал Каррик
Игра Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити состоится 17 января. Начало - в 14:30.