Сергей Разумовский

Агент бывшего главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа Марк Косике прокомментировал слухи о возможном назначении немецкого специалиста на пост наставника Реала. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

🚨❌ Jürgen Klopp’s agent denies any chance to become next Real Madrid manager.



Enrique Riquelme claimed contacts next week with Raúl for Klopp to become Real new manager if he wins the elections.



Klopp’s agent Kosicke: “It’s annoying. He’s not planning to return to coaching a… pic.twitter.com/rR69EpykGy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2026

В последнее время в медиа появилась информация о том, что Клопп якобы может стать одним из кандидатов на работу в мадридском клубе. В частности, кандидат на пост президента Реала Энрике Рикельме заявил, что планирует провести переговоры о потенциальном приглашении немецкого тренера уже на следующей неделе, если победит на выборах.

Тем не менее, представитель Клоппа категорически опроверг такую возможность. По словам Косике, подобные разговоры не имеют под собой реальной основы, так как сам тренер в настоящее время не рассматривает вариант возвращения к работе на клубном уровне.

Косике также дал понять, что постоянные спекуляции вокруг будущего Клоппа вызывают раздражение. Он подчеркнул, что позиция немецкого специалиста остается неизменной — после завершения работы в Ливерпуле Клопп не планирует в ближайшее время снова возглавлять клубную команду.

Ранее стало известно, когда Жозе Моуринью получит возможность поработать с Луниным в Реале.