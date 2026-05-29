Сергей Разумовский

Португальский специалист Жозе Моуриньо стал главным тренером Реала, сообщает The Athletic. По информации источника, The Special One уже подписал контракт с мадридским клубом.

Соглашение Моуриньо с Реалом рассчитано на три года. Официально о назначении нового наставника должны объявить после президентских выборов в клубе.

Досрочные выборы президента Реала запланированы на 7 июня 2026 года. Голосование будет проходить с 09:00 до 20:00 по местному времени. На пост претендуют действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Для Моуриньо это будет возвращение в мадридский клуб. Ранее он уже возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год. Пока же португальский тренер официально продолжает работать в Бенфике, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Ранее Флорентино Перес объявил о досрочных выборах президента Реала, чем откровенно шокировал публику.