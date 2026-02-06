Каштру с экс-игроками Шахтера устроили фурор в Бразилии. Видео
Гремио обыграл Ботафого
около 1 часа назад
Фото - Гремио
Гремио в рамках 2 тура бразильской Серии А отпраздновал волевую победу над Ботафого. Матч в Порту-Алегри завершился со счетом 5:3.
Известный по работе в донецком Шахтере Луиш Каштру вернулся работать в Бразилию, возглавив Гремио, который противостоял бывшей команде португальца.
Хозяева, уступая после первого тайма один гол, смогли перевернуть ход игры в свою пользу.
К камбеку Гремио в матче с Ботафого приложились бывшие игроки Шахтера - Тете отметился голом во втором тайме, а перед перерывом вынужденно появился Виллиан.
Серия А. 2 тур
Гремио - Ботафого 5:3
Голы: Карлос Винисиус, 20, 50, 57 (с пенальти), Тете, 60, Эденилсон, 79 – Кабрал, 17, Данило, 36