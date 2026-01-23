Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти останется на своей должности по крайней мере до чемпионата мира 2030 года. По информации Globo, Бразильская конфедерация футбола и итальянский специалист уже достигли устной договоренности о продлении контракта.

Ожидается, что официальное подписание нового соглашения произойдет в первые недели февраля. В настоящее время Анчелотти получает около 10 миллионов евро в год, что является самой высокой зарплатой среди всех главных тренеров национальных сборных.

Также действующий контракт предусматривает бонус в размере 5 миллионов евро в случае победы Бразилии на чемпионате мира 2026 года. Как отмечает Globo, условия нового договора в целом останутся аналогичными, однако система бонусов за достижения на крупных турнирах будет скорректирована.