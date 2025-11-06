Сергей Разумовский

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов Интер минимально переиграл Кайрат.

Хозяева с самого начала владели инициативой, что отразилось в статистике: удары 23 (9 в створ) против 7 (3), нерадзурри подали в три раза больше угловых. Преимущество миланцам принёс гол Лаутаро Мартинеса – аргентинец открыл счёт перед свистком на перерыв.

Во втором тайме Кайрат быстро вернулся в игру: на 55-й минуте Арад сравнял счёт. Однако Интер снова бросился на ворота гостей, и Карлос Аугусто установил окончательные 2:1. До финала нерадзурри контролировали ход событий и удержали заслуженную победу.

К вашему вниманию обзор матча.

Интер набрал максимум очков и вошёл в тройку лидеров. Кайрат с одним баллом – 34-й.

Лига чемпионов. Общий этап, четвёртый тур

Интер – Кайрат 2:1

Голы: Л. Мартинес, 45, Аугусто, 67 – Арад, 55

Интер: Зоммер, Биссек (Аканжи, 81), де Врей, Аугусто, Думфрис, Фраттези (Сучич, 63), Барелла (Чалханоглу, 71), Зелиньски, Димарко, Л. Мартинес (Бонни, 46), Эспозито (Тюрам, 71).

Кайрат: Анарбеков, Мринский, Широбоков, Сорокин, Мата, Касабулат (Садыбеков, 76), Арад (Байбек, 71), Громыко (Тапалов, 46), Жоржиньо (Зария, 76), Сатпаев, Эдмилсон (Рикардиньо, 71).

Предупреждение: Барелла, 58