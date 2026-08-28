Вингер Аякса Виктор Цыганков попрощался с Жироной, которую со скандалом покинул. Футболист сборной Украины опубликовал в Instagram трогательный пост.

Каждый видит свою собственную правду — ту, в которую он верит. И очень сложно судить, кто прав, а кто нет. Но для меня факты всегда говорили больше, чем слова. Я никогда не был против клуба, а тем более — против болельщиков. Именно они помогают мне быть тем, кем я есть, независимо от того, играю я за клуб или за свою сборную. И я всегда старался благодарить их своей игрой на поле. Иногда всё получается хорошо, иногда — нет. Но я всегда отдавался на 100%.

Почему же наша общая история завершилась именно так? Для многих это вопрос. Но, как всегда, ответ на него дам лишь я. С грустью в сердце, несмотря на всё, что произошло за последние два месяца, я хочу лишь поблагодарить вас. За все исторические моменты, которых мы достигли вместе. Я гордился каждым матчем, который сыграл за этот клуб, независимо от того, где мы играли: в Лиге чемпионов или боролись за выживание в Ла Лиге.

Спасибо за горячую поддержку болельщиков, которая вдохновляла меня и ради которой я стремился дарить вам радость во время матчей. Спасибо даже за этот недавний опыт, который я пережил. Ведь теперь я ценю не только слова, но и поступки. Именно это я хочу донести этим сообщением.

Я верю, что человечность и уважение к другим и их решениям — это свет, который освещает правду. Я верю в свою правду и двигаюсь дальше вместе с ней. Желаю футбольному клубу Жирона только побед и большой удачи.