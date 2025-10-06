Павел Василенко

В матче восьмого тура Первой лиги запорожский Металлург сыграл вничью с ИНгульцем (0:0). В этой игре красная карточка получила главный тренер команды из Кировоградской области Василий Кобин.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально принял решение относительно дисквалификации специалиста.

Таким образом, КДК УАФ постановил, что Кобин за использование непристойных, оскорбительных слов в адрес официального лица матча будет отстранен от участия в соревнованиях на три матча, из которых один матч условно с испытательным сроком на один год.

Ингулец в настоящее время занимает четвертое место Первой лиги, имея 16 зачетных баллов в активе.

В следующем туре команда Кобина сыграет против Агробизнеса. Встреча пройдет восьмого октября, начало игры в 13:00.