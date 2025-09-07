Ингулец разгромил Ворсклу в большинстве, поражение Металлурга по аналогичному сценарию и победа Черноморца. Видео
Результаты игрового дня воскресенья, 7 сентября, в украинской Первой лиге
около 1 часа назад
Завершились все матчи воскресенья, 7 сентября, в пятом туре украинской Первой лиги.
Металлург принимал ЮКСА и потерпел разгромное поражение. Хозяева не проигрывали сопернику до 50-й минуты, когда команда осталась в меньшинстве после удаления Кириченко. Этим сразу же воспользовались соперники. Сначала Вендэлл открыл счет, затем Икару удвоил преимущество, а финальную точку в матче поставил Жеребецкий на последних минутах встречи.
Ингулец неожиданно уверенно разобрался с Ворсклой. Петровцы оформили преимущество в три мяча уже за полчаса игры. Малыш открыл счет на 4-й минуте, Гаджук удвоил его на 16-й, а Кисленко довел дело до разгрома уже на 28-й. Во втором тайме хозяева контролировали ход событий, а Ворскла ещё и осталась в меньшинстве после удаления Мышенко.
Черноморец на родной арене прогнозируемо одолел Феникс-Мариуполь. После безголевого первого тайма команда прибавила во втором: Скляр открыл счет, а Хобленко закрепил преимущество хозяев, реализовав свой момент на 80-й минуте.
Черноморец набрал 13 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Места со второго по четвертое делят Буковина, Ингулец и Агробизнес (по 11), но у Левого берега (9) есть игра в запасе. ЮКСА догнала Ворсклу (по 7).
Первая лига, пятый тур
Металлург – ЮКСА 0:3
Голы: Вендэлл, 61, Икару, 80, Жеребецкий, 90
Удаление: Кириченко, 50
Ингулец – Ворскла 3:0
Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 28
Удаление: Мышенко, 82
Черноморец – Феникс-Мариуполь 2:0
Голы: Скляр, 65, Хобленко, 80
