Сергей Стаднюк

Завершились все матчи воскресенья, 7 сентября, в пятом туре украинской Первой лиги.

Металлург принимал ЮКСА и потерпел разгромное поражение. Хозяева не проигрывали сопернику до 50-й минуты, когда команда осталась в меньшинстве после удаления Кириченко. Этим сразу же воспользовались соперники. Сначала Вендэлл открыл счет, затем Икару удвоил преимущество, а финальную точку в матче поставил Жеребецкий на последних минутах встречи.

Ингулец неожиданно уверенно разобрался с Ворсклой. Петровцы оформили преимущество в три мяча уже за полчаса игры. Малыш открыл счет на 4-й минуте, Гаджук удвоил его на 16-й, а Кисленко довел дело до разгрома уже на 28-й. Во втором тайме хозяева контролировали ход событий, а Ворскла ещё и осталась в меньшинстве после удаления Мышенко.

Черноморец на родной арене прогнозируемо одолел Феникс-Мариуполь. После безголевого первого тайма команда прибавила во втором: Скляр открыл счет, а Хобленко закрепил преимущество хозяев, реализовав свой момент на 80-й минуте.

Черноморец набрал 13 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Места со второго по четвертое делят Буковина, Ингулец и Агробизнес (по 11), но у Левого берега (9) есть игра в запасе. ЮКСА догнала Ворсклу (по 7).

Первая лига, пятый тур

Металлург – ЮКСА 0:3

Голы: Вендэлл, 61, Икару, 80, Жеребецкий, 90

Удаление: Кириченко, 50

Ингулец – Ворскла 3:0

Голы: Малыш, 4, Гаджук, 16, Кисленко, 28

Удаление: Мышенко, 82

Черноморец – Феникс-Мариуполь 2:0

Голы: Скляр, 65, Хобленко, 80