Защитник Динамо Томаш Кендзёра рассказал о своих ожиданиях от первого матча стартового раунда квалификации Лиги Европы против румынского Университатя Клуж. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, хотелось бы играть матчи европейских турниров в Украине, но нужно учитывать обстоятельства, в которых сейчас находится страна. Если есть возможность провести матч в Польше, это замечательно, ведь мои близкие и знакомые могут посетить стадион и увидеть все своими глазами.

Кендьорек в тренерском штабе? Прекрасно, что есть соотечественник, с которым можно пообщаться. Но в целом мне адаптация как таковая не нужна, потому что вернулся в хорошей форме и чувствую себя хорошо.

Логично, когда старшие игроки передают опыт и помогают младшим. Это то, чего от них ожидают. Приятно, что главный тренер видит меня в такой роли, это радует.