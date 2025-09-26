Спортивный директор Баварии Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном трансфере английского форварда Гарри Кейна.

Гарри достаточно опытен, чтобы самостоятельно принимать решения, независимо от наличия пункта о расторжении контракта. Мы хотим добиться успеха с ним в этом сезоне и в будущем, – подчеркнул руководитель в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Кейн провел 12 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт англичанина с Баварией действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.

Свой следующий матч Бавария проведет в рамках Бундеслиги сегодня, 26 сентября в 21:30. Соперник - Вердер Бремен.