Кейн — о разгромной победе Баварии над РБ Лейпциг: «Хотели сделать серьезное заявление»
Очень солидный старт в новом сезоне Бундеслиги
около 2 часов назад
Гарри Кейн/фото: Бавария
Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над РБ Лейпциг со счетом 6:0 в первом туре немецкой Бундеслиги сезона 2025/26.
В этом матче англичанин оформил хет-трик, став одним из ключевых героев встречи. Цитирует игрока Bayern & Germany.
«Мы хотели сделать серьёзное заявление в первой домашней игре, и именно это нам удалось в матче с Лейпцигом. Мы выступили на очень высоком уровне и были эффективны.
Мы выиграли 6:0, поэтому не можем жаловаться. После перерыва мы вели 3:0, и я сказал себе, что мне нужно попасть в список тех, кто забивал в ворота соперника», — сказал Кейн.