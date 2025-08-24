Нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над РБ Лейпциг со счетом 6:0 в первом туре немецкой Бундеслиги сезона 2025/26.

В этом матче англичанин оформил хет-трик, став одним из ключевых героев встречи. Цитирует игрока Bayern & Germany.

«Мы хотели сделать серьёзное заявление в первой домашней игре, и именно это нам удалось в матче с Лейпцигом. Мы выступили на очень высоком уровне и были эффективны.

Мы выиграли 6:0, поэтому не можем жаловаться. После перерыва мы вели 3:0, и я сказал себе, что мне нужно попасть в список тех, кто забивал в ворота соперника», — сказал Кейн.