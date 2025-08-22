Кубок Украины, Бавария – Лейпциг и Заборный. Что посмотреть 22 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня пятницы
41 минуту назад
Второй раунд Кубка Украины стартует уже в пятницу, 22 августа. Именно матчи этого турнира начнут игровой день.
Центральным поединком, безусловно, станет встреча двух представителей Первой лиги. Виктория примет Ворсклу. По общей силе команд лидирует единственный матч с участием команды УПЛ: Колос отправится на выезд к Локомотиву. Также будет два поединка, где фаворит очевиден Маяк примет Металлист, а черкасский Карбон – Ингулец.
13:00 | Виктория – Ворскла. Прямая трансляция
13:00 | Маяк Сарны – Металлист. Прямая трансляция
15:30 | Карбон – Ингулец. Прямая трансляция
17:30 | Локомотив – Колос. Прямая трансляция
Далее игровой день продолжится центральным матчем всего игрового дня. В игре-открытии немецкой Бундеслиги Бавария примет Лейпциг. Именно «быки» в прошлой кампании немного отложили неизбежное чемпионство мюнхенцев. В сегодняшней игре команда может отомстить за тот удар.
21:30 | Бавария – Лейпциг. Прямая трансляция
Также состоится по одному матчу в других топ-лигах. ПСЖ украинца Ильи Забарного сыграет с Анже во втором туре французской Лиги 1. В рамках второго тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле сыграет с действующим чемпионом мира Челси. Реал Бетис во втором туре испанской Ла Лиги примет Депортиво Алавес.
21:45 | ПСЖ – Анже. Прямая трансляция
22:00 | Вест Хэм – Челси. Прямая трансляция
22:30 | Бетис – Алавес. Прямая трансляция
