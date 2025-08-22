Сергей Стаднюк

Второй раунд Кубка Украины стартует уже в пятницу, 22 августа. Именно матчи этого турнира начнут игровой день.

Центральным поединком, безусловно, станет встреча двух представителей Первой лиги. Виктория примет Ворсклу. По общей силе команд лидирует единственный матч с участием команды УПЛ: Колос отправится на выезд к Локомотиву. Также будет два поединка, где фаворит очевиден Маяк примет Металлист, а черкасский Карбон – Ингулец.

13:00 | Виктория – Ворскла. Прямая трансляция

13:00 | Маяк Сарны – Металлист. Прямая трансляция

15:30 | Карбон – Ингулец. Прямая трансляция

17:30 | Локомотив – Колос. Прямая трансляция

Далее игровой день продолжится центральным матчем всего игрового дня. В игре-открытии немецкой Бундеслиги Бавария примет Лейпциг. Именно «быки» в прошлой кампании немного отложили неизбежное чемпионство мюнхенцев. В сегодняшней игре команда может отомстить за тот удар.

21:30 | Бавария – Лейпциг. Прямая трансляция

Также состоится по одному матчу в других топ-лигах. ПСЖ украинца Ильи Забарного сыграет с Анже во втором туре французской Лиги 1. В рамках второго тура английской Премьер-лиги Вест Хэм на своем поле сыграет с действующим чемпионом мира Челси. Реал Бетис во втором туре испанской Ла Лиги примет Депортиво Алавес.