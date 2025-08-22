Сергей Стаднюк

В матче-открытии немецкой Бундеслиги Бавария разгромила Лейпциг на своем поле.

Мюнхенцы продемонстрировали атакующую мощь с первых минут. В середине первого тайма счет открыл Майкл Олисе, а уже через пять минут Луис Диас удвоил преимущество мюнхенцев. До перерыва Олисе оформил дубль, доведя счет до 3:0.

Во втором тайме Бавария продолжила контролировать игру, а главной звездой стал Гарри Кейн, который оформил хет-трик за 15 минут. Диас, кроме своего гола, отличился еще и двумя ассистами, став одним из самых полезных игроков матча.

Бавария успешно начала сезон, занеся себе в актив первые три очка.

Бундеслига, первый тур

Бавария – РБ Лейпциг 6:0

Голы: Олисе, 27, 42, Диас, 32, Кейн, 64, 74, 78

Бавария: Нойер, Лаймер (Бое, 69), Упамекано, Та (Ким, 68), Станишич, Киммих, Горецка (Павлович, 68), Олисе, Гнабри (Карл, 69), Диас, Кейн (Куси-Асар, 86)

Лейпциг: Гулачи, Баку, Орбан, Лукеба, Раум, Зайвальд (Уедраого, 88), Шлагер (Банзузи, 69), Хави Симонс, Бакайоко (Баумгартнер, 69), Опенда, Нуса

Предупреждения: Та, Лаймер, Киммих, Олисе – Орбан