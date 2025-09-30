30 сентября Ливерпуль проведет выездной матч против Галатасарая во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер Федерико Кьеза не был включен в заявку мерсисайдского клуба на эту встречу и не отправился с командой в Турцию. По словам главного тренера Арне Слота, футболист выходил на поле в последнем матче чемпионата с дискомфортом и сейчас не может показывать свой максимум.

Несмотря на небольшие проблемы со здоровьем, Кьеза успел отметиться забитым мячом в игре против Кристал Пэлас.

Сначала итальянский полузащитник вообще не фигурировал в заявке Ливерпуля на Лигу чемпионов, однако после травмы Джованни Леони и с учетом нового регламента он все же был добавлен в состав.

В этом сезоне 27-летний футболист провел за английский клуб шесть встреч во всех турнирах, в которых забил дважды и оформил две голевые передачи.