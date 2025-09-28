Экс-игрок Ливерпуля прокомментировал игру Зинченко в проигранном матче с Ноттингем Форест: «Он очень умный футболист»
Чарли Адам похвалил украинского полузащитника
около 2 часов назад
Александр Зинченко/фото: Ноттингем Форест
Бывший полузащитник Ливерпуля Чарли Адам высоко оценил игру украинского защитника Ноттингем Форест Александра Зинченко в матче шестого тура Английской Премьер-лиги против Сандерленда (0:1).
«Александр Зинченко сейчас пытается разгонять атаки. Он очень умный футболист. Он многому научился у Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы», – сказал бывший футболист в эфире BBC Radio 5 Sports Extra.
В этом сезоне 28-летний Зинченко принял участие в четырех встречах. Он защищает цвета клуба на правах аренды из лондонского Арсенала, с которым у него контракт до 30 июня 2026 года.
После шести туров Ноттингем Форест занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе пять очков.