Хаби Алонсо был шокирован. Он получил необычный подарок от журналистов из Казахстана
Королевский клуб почувствовал бурный прием в Алматы
около 5 часов назад
Мадридский Реал одержал лёгкую победу во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, победив дебютанта турнира Кайрат из Алматы со счётом 5:0. Поездка в Казахстан для делегации испанского гранда запомнится необычными моментами.
Встреча со звёздами Реала стала поводом для празднования для жителей Алматы. И казахстанские журналисты не остались в стороне.
Вирусный момент произошёл на пресс-конференции главного тренера мадридцев Хаби Алонсо.
Казахстанский журналист удивил Хаби Алонсо жестом, который вызвал улыбку на лице тренера Реала.
«Я принес вам подарок», — сказал журналист, подходя к испанскому тренеру. «Я знаю, что вы любите рыбалку, что вы хороший рыбак, и это подарок для вас».
Подарком была не что иное, как пластиковая рыбка. На этом сюрпризы не закончились, ведь во время пресс-конференции устройство запрограммировали повторять: «Unos, dos, tres, Hala Madrid!»
Этот необычный момент развеселил всех в конференц-зале. Сцена повторялась несколько раз во время заявлений Хаби Алонсо.
Позже члена персонала Реала поймали на том, что он переносил рыбу в клубный автобус.