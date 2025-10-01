Павел Василенко

Мадридский Реал одержал лёгкую победу во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, победив дебютанта турнира Кайрат из Алматы со счётом 5:0. Поездка в Казахстан для делегации испанского гранда запомнится необычными моментами.

Встреча со звёздами Реала стала поводом для празднования для жителей Алматы. И казахстанские журналисты не остались в стороне.

Вирусный момент произошёл на пресс-конференции главного тренера мадридцев Хаби Алонсо.

Казахстанский журналист удивил Хаби Алонсо жестом, который вызвал улыбку на лице тренера Реала.

«Я принес вам подарок», — сказал журналист, подходя к испанскому тренеру. «Я знаю, что вы любите рыбалку, что вы хороший рыбак, и это подарок для вас».

Подарком была не что иное, как пластиковая рыбка. На этом сюрпризы не закончились, ведь во время пресс-конференции устройство запрограммировали повторять: «Unos, dos, tres, Hala Madrid!»

Этот необычный момент развеселил всех в конференц-зале. Сцена повторялась несколько раз во время заявлений Хаби Алонсо.

🤣 ¡Surrealista momento vivido en la rueda de prensa de Xabi Alonso tras la victoria ante el Kairat! Un periodista ha regalado un pez-altavoz al entrenador del Real Madrid 📲 @jdelriomuradas pic.twitter.com/DVAsKsX3DG — MARCA (@marca) September 30, 2025

Позже члена персонала Реала поймали на том, что он переносил рыбу в клубный автобус.