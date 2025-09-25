Полузащитник и один из лидеров мадридского Реала Федерико Вальверде рекомендовал своему другу Андрею Лунину задуматься о смене клуба.

Как сообщает журналистка Марта Гарсия, 27-летний уругваец, играющий ключевую роль в команде Хаби Алонсо, считает, что украинскому вратарю будет крайне сложно конкурировать за место в основе с Тибо Куртуа.

Лунин, как и раньше, остается в тени бельгийского стража ворот. Несмотря на отличные выступления в тех матчах, где он получает шанс, высокий уровень Куртуа не позволяет 26-летнему украинцу закрепиться в стартовом составе.

Вальверде, который был важной фигурой для всех тренеров клуба — от Зинедина Зидана до Алонсо, откровенно обсуждает с Луниным его будущее и уверен, что тот заслуживает на стабильную игровую практику.

По данным источника, уругваец хотел бы продолжить играть вместе с украинцем, однако понимает, что при нынешней конкуренции шансы на регулярные выступления у Лунина почти отсутствуют. Поэтому он посоветовал голкиперу покинуть клуб ради постоянной практики.

Ранее сообщалось, что Лунин отказал трем клубам ради Реала.