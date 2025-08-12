Хачериди: «Черноморец? Не факт, что останусь…»
Футболист уже прибыл в Одессу
около 2 часов назад
Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди в интервью сайту «Украинский футбол» сообщил, что уже находится в лагере одесского Черноморца.
«Уже в Одессе. Только что приехал. С командой еще не тренировался. Я же не просто так к Черноморцу приехал. Азарт и желание поиграть еще есть.
Но давайте не бежать впереди паровоза. Я ведь еще ничего не подписал. Пока рано о чем-то предметно говорить. В Черноморце я, не в Черноморце я... Только приехал, говорю же.
Потренируюсь неделю, может, две. И уже потом руководство решит, оставлять меня или нет. Понимаете, не факт, что останусь…»
В последний раз 38-летний защитник на профессиональном уровне выходил на поле 28 ноября 2020 года в домашнем матче за Динамо (Брест) против Немана (3:1) в 30-м туре чемпионата Беларуси.
Черноморец после двух туров с шестью набранными очками занимает второе место в таблице Первой лиги.
