Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди в интервью сайту «Украинский футбол» сообщил, что уже находится в лагере одесского Черноморца.

«Уже в Одессе. Только что приехал. С командой еще не тренировался. Я же не просто так к Черноморцу приехал. Азарт и желание поиграть еще есть.

Но давайте не бежать впереди паровоза. Я ведь еще ничего не подписал. Пока рано о чем-то предметно говорить. В Черноморце я, не в Черноморце я... Только приехал, говорю же.

Потренируюсь неделю, может, две. И уже потом руководство решит, оставлять меня или нет. Понимаете, не факт, что останусь…»