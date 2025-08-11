Хачериди может возобновить карьеру в Черноморце
Игрок прибудет в Одессу уже сегодня
около 2 часов назад
По информации ТаТоТаке, Черноморец готовит сенсационное усиление. Сегодня на клубную базу в Совиньоне должен прибыть 38-летний центральный защитник Евгений Хачериди.
Инициатива потенциального приглашения принадлежит как тренерскому штабу одесситов, так и самому футболисту. Последний официальный матч на высшем уровне Хачериди провел 26 августа 2020 года в квалификации Лиги чемпионов за Динамо (Брест) против Сараево.
В сезоне 2024/25 он работал скаутом киевского Динамо. Если просмотр завершится успешно, в Черноморце может возобновиться тандем основных центрбеков сборной Украины образца 2009–2016 годов, когда Хачериди играл в паре с Ярославом Ракицким.
Напомним, Евгений Хачериди провел 51 матч и забил 3 гола за национальную команду Украины.
Накануне Черноморец с шедевральным голом Ракицкого победил хмельницкое Подолье.
