По информации ТаТоТаке, Черноморец готовит сенсационное усиление. Сегодня на клубную базу в Совиньоне должен прибыть 38-летний центральный защитник Евгений Хачериди.

Инициатива потенциального приглашения принадлежит как тренерскому штабу одесситов, так и самому футболисту. Последний официальный матч на высшем уровне Хачериди провел 26 августа 2020 года в квалификации Лиги чемпионов за Динамо (Брест) против Сараево.

В сезоне 2024/25 он работал скаутом киевского Динамо. Если просмотр завершится успешно, в Черноморце может возобновиться тандем основных центрбеков сборной Украины образца 2009–2016 годов, когда Хачериди играл в паре с Ярославом Ракицким.

Напомним, Евгений Хачериди провел 51 матч и забил 3 гола за национальную команду Украины.

Накануне Черноморец с шедевральным голом Ракицкого победил хмельницкое Подолье.