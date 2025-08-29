Хачериди дебютировал за Черноморец в победном матче против ЮКСА, Левый Берег обыграл Прикарпатье
Сыграно два матча в Первой лиге
около 2 часов назад
Евгений Хачериди. Фото - ФК Черноморец
Одесский Черноморец сыграл выездной матч четвертого тура Первой лиги против ЮКСА. Встреча завершилась победой подопечных Александра Кучера с минимальным счетом 1:0.
Отметим, что опытный защитник Евгений Хачериди дебютировал за Черноморец, выйдя на замену на 46-й минуте.
Во втором матче дня Левый Берег на своем поле победил Прикарпатье – 2:1.
Первая лига, 4-й тур
ЮКСА – Черноморец – 0:1
Гол: Сабиев, 43 (автогол).
Левый Берег – Прикарпатье – 2:1
Голы: Сидней, 24, Сухоручко, 60 – Титов, 85.