Главный тренер Черноморца Александр Кучер прокомментировал подписание 38-летнего защитника Евгения Хачериди и рассказал о текущих кондициях ветерана.

Новичка команда приняла хорошо, в этом плане все в порядке. Женя молодец, он очень хорошо работает на тренировках и к нему нет никаких вопросов. Да, может он на сто процентов пока не готов, но у него есть класс.

Он тренируется с удовольствием. Оставаясь после тренировок, Хачериди работает дополнительно, выполняет беговую и другую работу. Все для того, чтобы прийти к одному знаменателю со всеми другими одноклубниками.

Да, [в «Черноморце» он будет играть на своей привычной позиции в центре защиты]. Хотя если возникнет необходимость, то можем выпустить и нападающим 😁.

Как к нему обращаются младшие по возрасту партнеры? «Женя», – сообщил Кучер в интервью Sport.ua.