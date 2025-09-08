Павел Василенко

По решению президента Полесья Геннадия Буткевича, титулованный футболист и тренер Александр Хацкевич назначен на должность вице-президента житомирского клуба.

«Его приход значительно усилит клуб, ведь многолетний опыт, авторитет в футбольных кругах и многочисленные достижения позволят эффективно развивать спортивное направление клуба», – сообщает пресс-служба Полесья.

Напомним, что Хацкевич возглавлял киевское Динамо с 2017 по 2019 годы. Его последним местом работы было польское Заглембе, которое он покинул в 2024 году.

В настоящее время Полесье занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка в четырех матчах.