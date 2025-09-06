Черноморец арендовал в Полесье венесуэльского нападающего Луифера Эрнандеса, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний форвард проиграл конкуренцию Александру Филиппову и Николаю Гайдучику и попытается раскрыть свой потенциал в Первой лиге.

Арендное соглашение Луифера с одесситами рассчитано до завершения сезона. Дебютировать за Черноморец нападающий может в завтрашнем поединке против Феникса-Мариуполь.

Напомним, что Полесье в свое время потратило 1 миллион евро на приобретение Эрнандеса. На его счету 20 матчей, 5 голов.

Черноморец на данный момент занимает третью строчку в Первой лиге, имея в своем активе 10 баллов после четырех туров.

