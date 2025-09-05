Павел Василенко

Полузащитник киевского Динамо Максим Брагару перешел в житомирское Полесье. 23-летний хавбек присоединился к команде на правах аренды, которая рассчитана на один год с правом выкупа, сообщает пресс-служба «волков».

Брагару является воспитанником одесской ДЮСШ-11, откуда перешел в структуру Черноморца. Именно за одесситов он дебютировал в УПЛ против черниговской «Десны» в июле 2021 года.

В июне 2024 года футболист стал игроком киевского Динамо.

На взрослом уровне Брагару сыграл 145 матчей, забил 12 голов и отдал 12 голевых передач.

На данный момент Полесье занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав три очка.

В пятом туре чемпионата Украины житомирская команда сыграет на выезде с Кривбассом. Матч пройдет 14 сентября и начнется в 13:00.