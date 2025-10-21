Хаос! Соперник Шахтера в Лиге конференций оказался в сложной ситуации
Ситуация остается неопределенной
27 минут назад
Эдвард Йорданеску / Фото - TVP
Эдвард Йорданеску пока остается тренером Легии за несколько дней до матча 3 тура Лиги конференций против Шахтера.
В румынских медиа начали появляться версии, что экстренер сборной Румынии обратился к руководству «воисковых» с просьбой расторгнуть контракт, пишет iAMSport.
Мотивом такого решения могла служить трансферная политика Легии, которая летом продала 8 игроков на 15 миллионов евро, а новички не соответствуют уровню амбиций варшавского клуба.
В самом клубе говорят, что Йорданеску в отставку не подавал.
