УЄФА оголосив склад суддівської бригади на матч другого туру Ліги конференцій між турецьким Самсунспором та київським Динамо.

Головним арбітром поєдинку буде Івар Оррі Кріст'янссон (Ісландія). Йому допомагатимуть Біркір Сігурдарсон і Гільфі Мар Сігурдссон, також представники Ісландії.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Вільхьяльмур Торларінссон (Ісландія).

За систему відеоповторів VAR відповідатиме Мануель Шюттегрюбберг (Австрія), а його асистентом буде Олександр Харкам (Австрія).

Матч Самсунспор — Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня 2025 року, початок — о 22:00.