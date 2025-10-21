Назначены арбитры на матч Самсунспор — Динамо в Лиге конференций
На игре будут работать исландцы и австрийцы
35 минут назад
Ивар Орри Крисьтьянссон / фото - Shutterstock
УЄФА оголосив склад суддівської бригади на матч другого туру Ліги конференцій між турецьким Самсунспором та київським Динамо.
Головним арбітром поєдинку буде Івар Оррі Кріст'янссон (Ісландія). Йому допомагатимуть Біркір Сігурдарсон і Гільфі Мар Сігурдссон, також представники Ісландії.
Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Вільхьяльмур Торларінссон (Ісландія).
За систему відеоповторів VAR відповідатиме Мануель Шюттегрюбберг (Австрія), а його асистентом буде Олександр Харкам (Австрія).
Матч Самсунспор — Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня 2025 року, початок — о 22:00.
