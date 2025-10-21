В лагере польской Легии накануне матча против донецкого Шахтёра царит беспорядок. Главный тренер команды Эдвард Йорданеску подал в отставку, однако руководство клуба отказывается её принять.

Накануне спортивный директор Фредди Бонич заявил, что тренер остаётся на посту, но за час до этого журналисты сообщали о его увольнении. Утром команда вообще не вышла на тренировку — её отменили без объяснений.

По состоянию на 11:30 по польскому времени официального решения от руководства клуба нет. Непонятно даже, когда команда отправится в Краков и кто возглавит её на матч с Шахтёром.

Последние результаты Легии также оставляют желать лучшего — клуб в последний раз побеждал ещё в конце сентября, после чего дважды подряд проиграл со счётом 1:3 в Экстраклассе и не смог справиться с Самсунспором в Лиге конференций.

Клуб в настоящее время сосредоточен на выступлениях в чемпионате и Кубке Польши, где с воскресенья по среду его ждёт серия решающих матчей. Поэтому, как отмечают польские журналисты, поединок с Шахтёром может стать относительно лёгким для донетчан.

Лига конференций, 2 тур

Четверг, 23 октября. Городской Стадион им. Хенрика Реймана (Краков)

19:45 — Шахтёр Донецк (Украина) – Легия Варшава (Польша)