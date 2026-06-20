ФК Харьков официально сообщил о важном кадровом усилении в структуре клуба. Легендарный украинский тренер Николай Павлов присоединился к багряно-золотой семье и теперь будет работать советником по футболу президента клуба Богдана Бойко. Об этом информирует пресс-служба харьковского клуба.

Для ФК Харьков это назначение имеет особое значение, ведь речь идет об одном из самых авторитетных специалистов в истории украинского футбола. Николай Павлов обладает огромным тренерским опытом, хорошо знает специфику отечественного футбола и пользуется уважением среди игроков, тренеров, функционеров и болельщиков.

После объявления о новой роли Павлов не скрывал эмоций. Он поблагодарил президента клуба, его семью и партнеров за доверие и признался, что получил предложение, от которого не смог отказаться.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента клуба, его семью и партнеров за предложение, от которого я не смог отказаться. Первые дни после него я почти не спал, очень переживал и даже думал, что, возможно, в моем возрасте, когда уже за семьдесят, нужно больше отдыхать. Но так сложилось, что все эти девять лет я все равно оставался рядом с футболом. Принимая это решение, я понимал, что должен держать свое слово. Девять лет назад я сказал, что не буду заниматься тренерской деятельностью, и это слово я держал и буду держать впредь, работая уже на должности советника президента футбольного клуба Харьков.

Отдельно хочу поблагодарить президента Левого Берега и его окружение, с которыми я был в течение девяти лет. Этот проект, в который, наверное, изначально мало кто верил, состоялся при моем участии. Я родился на Красном Хуторе и очень хотел, чтобы на левом берегу появились команда, стадион и детская академия. Многие сомневались, но эти годы показали, что я был прав. Мне удалось найти людей, которые загорелись этой идеей и захотели создать такой клуб. Именно такой человек был Лавренко Николай Николаевич. Поэтому я благодарен всем, с кем мы прошли этот путь вместе.

Теперь я принял решение именно работать, а не просто иметь почетный статус. У меня уже достаточно почетных званий и наград: почетный президент Всеукраинского объединения тренеров, почетный тренер Левого Берега, почетный член исполкома. Поэтому еще раз скажу: я не ожидал, что мы так быстро договоримся с президентом, молодым человеком, о моей работе в этом клубе. Мне это очень приятно. Для меня это большое уважение за все эти годы, и я еще хочу побыть рядом с молодежью, что-то ей передать, что-то рассказать. Но это будет не столько о тактике или технике, сколько о воспитании молодых людей, о том, чтобы они занимались любимым делом и достигали результата.

Меня также подкупила амбициозность этого руководителя, нашего Богдана Владимировича. Я уверен, что с той настойчивостью, с которой он убеждал меня, мы вместе сможем убедить наших ребят бороться не только за верхнюю часть таблицы, но и за Европу. Я вижу большой потенциал в тренерском штабе и футболистах. Знаю, что будет еще усиление, поэтому с большим удовольствием принимаю это приглашение.

Сначала я хотел взять на себя меньше обязанностей, но в одном вопросе мы сразу нашли взаимопонимание. Я сказал президенту, что если между ним и главным тренером возникнет какое-то недоразумение, то я не буду на стороне руководителя, а буду на стороне тренера. Я знаю эту профессию, и даже если у тренера что-то не будет получаться, я найду те черты, которые нужно подчеркнуть, чтобы дать ему шанс.

Также мы договорились, что я не буду сидеть на скамейке. А относительно того, как именно мы будем работать и какие будут мои обязанности, я смогу сказать только после личной беседы с Младеном Бартуловичем. Наша встреча запланирована на 22 июня. Когда он вернется из отпуска, мы поговорим и договоримся, что именно я буду делать. Я хочу выполнять ту работу, которая будет нужна главному тренеру. Для этого мне нужно хотя бы немного побыть с командой. Думаю, уже на сборах, куда команда отправится через несколько недель, мы сможем конкретнее определить формат нашего сотрудничества.

С нынешнего состава я хорошо знаю Чижова, ведь мы с ним работали. Он еще совсем недавно был футболистом, а уже стал тренером. Также знаю, что будут изменения в U21, и там тоже должен появиться мой воспитанник. Это не было сделано по моей инициативе, все решалось еще до меня, но когда-то мы говорили со спортивным директором, и я давал свою характеристику. Это было, наверное, около года назад.

Когда я работал раньше, меня очень уважали руководители. Мой приход в Харьков — только второй случай в моей карьере, когда я работаю с руководителями, моложе меня. Обычно это была старая гвардия, такие люди, как Бойко и другие. С ними тоже было непросто, но пример Ворсклы показывает, что сотрудничество с молодыми руководителями может давать результат. Я очень хочу, чтобы Харьков достиг тех результатов, которых раньше у клуба не было.

Я становился чемпионом и как футболист, и как тренер. У меня есть все награды. Теперь хочу, чтобы это было и в Харькове. Хочу на должности советника президента получить медаль высшего достоинства, а это только золото. Такая мечта должна быть у всех. И почему бы не ставить максимальные цели уже с первого сезона? Эти люди уже здесь. Если не получится, тогда будем понимать почему. Но я не вижу причин не стремиться к высшему. Есть примеры ЛНЗ, Полесья, и я не вижу, чтобы Харьков чем-то им уступал — ни подбором игроков, ни тренерским штабом, ни молодым амбициозным президентом, который именно этим и подкупает.