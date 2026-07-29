Сергей Разумовский

Украинский вратарь Георгий Ермаков продолжит карьеру в Украине. 24-летний голкипер покинул Маккаби Хайфа и на полноценной основе стал игроком Харькова. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

Контракт Ермакова с новой командой рассчитан на четыре года. Финансовые условия сделки стороны не разглашают. В Харькове украинский вратарь будет выступать под первым номером.

По информации израильских медиа, сначала Маккаби не соглашался продавать футболиста за 2,5 миллиона евро. Однако Харьков увеличил свое предложение до 2,8 миллиона евро, после чего сторонам удалось достигнуть соглашения по трансферу.

Новичок Харькова родился в Киеве. На юношеском уровне он выступал за Днепр, в составе которого провел 67 матчей и забил пять голов. На профессиональном уровне вратарь представлял Шахтер, Александрия и Маккаби Хайфа.

Прошлый сезон Ермаков провел именно в израильском клубе. В общей сложности он принял участие в 37 матчах, в 12 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В сезоне-2024/25 вратарь стал серебряным призером украинской Премьер-лиги в составе Александрии. По итогам кампании Ермакова также признали лучшим голкипером сезона.

На международном уровне футболист представлял сборную Украины U-23. Он принял участие в Олимпийских играх-2024 в Париже, а также выступал на молодежном чемпионате Европы-2025 (U-21). В мае этого года Ермаков впервые получил вызов в национальную сборную Украины.

Ранее ФК Харьков арендовал игрока из клуба МЛС.