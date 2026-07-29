Павел Василенко

ФК Харьков официально объявил, что в сезоне 2026/27 цвета команды будет защищать 23-летний левый защитник Артем Смоляков.

Украинец, который последние полтора года провел в Соединенных Штатах в составе ФК Лос-Анджелес, подписал с харьковчанами арендное соглашение сроком на один год с возможностью последующего выкупа контракта.

Смоляков является воспитанником академии Днепра, а до своего перехода в Лос-Анджелес в начале 2025 года в Украине выступал в составе Ингульца и житомирского Полесья.

За клуб из Калифорнии в течение своего пребывания в США украинец успел сыграть 40 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

Новый сезон УПЛ команда Младена Бартуловича начнет поединком против Вереса. Встреча состоится 1 августа и начнется в 15:30.