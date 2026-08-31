Харьков разгромил Зарю в матче, который растянулся на два дня
Команда Младена Бартуловича завоевала три очка
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В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги луганская Заря в Киеве принимала ФК Харьков. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
Отметим, что поединок должен был завершиться вчера, но из-за воздушных тревог был прерван на 51-й минуте и только сегодня был доигран.
На данный момент Заря занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе шесть очков. ФК Харьков поднялся на шестую позицию с шестью баллами.
УПЛ, 4-й тур
Заря – Харьков – 0:3
Голы: Итодо, 14, Забергджа, 54, 65.