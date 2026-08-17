Советник президента ФК Харьков Николай Павлов в интервью сайту «Украинский футбол» прокомментировал скандальный инцидент со своим участием после матча с Шахтером (0:1) в рамках третьего тура УПЛ.

«Слухи преувеличены. После игры я пошел в раздевалку встретить ребят, поддержать их и, возможно, с кем-то пообщаться один на один. Зашел, жду-жду, и никого нет. Думаю: «Что такое? Почему они не возвращаются?». Потом услышал шум. Открыл раздевалку, и прямо передо мной стена на стену. Ну, я сразу включился и в середину.

Когда меня увидели Дарио Срна и украинские футболисты Шахтера, то сразу иначе начали себя вести и притормозили. Наверное, еще помнят. Ну, а бразильцы, наверное... Когда я их отталкивал, кто-то, вероятно, и меня немного толкнул сбоку. Однако это не так существенно. Я даже не заметил. Другие заметили и заострили на этом внимание. Все хорошо, мы живы и еще за себя постоим.

Все нормально. Все относятся друг к другу с уважением. Все хорошо», – сказал Павлов.