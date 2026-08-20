Сергей Разумовский

Луганская Зоря объявила о переходе центрального полузащитника Максима Бойко из Виктории. Об этом сообщила пресс-служба клуба. 22-летний футболист теперь сможет выступать в украинской Премьер-лиге.

Бойко является универсальным игроком и может действовать на нескольких позициях в центре поля. Украинец способен выполнять функции как опорного, так и атакующего полузащитника. Финансовые условия трансфера клубы не разглашают. Также неизвестно, на какой срок рассчитан контракт Бойко с луганской командой.

По информации «ТаТоТаке», ранее полузащитник проходил просмотр в Черноморце. Однако он не смог убедить тренерский штаб Романа Григорчука и не остался в одесском клубе.

Текущий сезон Бойко начал в составе Виктории. В четырех матчах Первой лиги он забил три гола и стал лучшим бомбардиром сумской команды.

Напомним, главного тренера Зари Виктора Скрипника признали лучшим наставником третьего тура УПЛ.