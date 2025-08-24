Хавбек Барселоны — о невероятном камбэке каталонцев в матче с Леванте: «Игра оказалась для нас очень сложной»
Педри прокомментировал свой забитый мяч
около 1 часа назад
Во втором туре Ла Лиги Барселона на выезде встретилась с Леванте и одержала нелегкую победу со счетом 3:2. Каталонцам пришлось отыгрываться после провального первого тайма, когда они уступали 0:2. После матча испанский полузащитник Педри поделился впечатлениями от результата.
Напомним, именно Педри в начале второго тайма мощным дальним ударом сократил отставание и вернул команду в игру. По итогам встречи его был признан лучшим футболистом матча.
«Матч для нас оказался очень трудным, и я думаю, что именно в этом заключалась разница между первым и вторым таймами: мы задали ритм, и благодаря этому нашли больше пространства перед защитным блоком.
Удары с дистанции – это вариант, который мы должны пробовать. Это также заставляет команду соперника выйти из своих зон, и тогда у нас появляется пространство для передач.
В первом тайме я бил левой ногой, и это не очень хорошо получилось. Но на этот раз я пробил правой ногой, и я хотел попробовать, и это вышло максимально идеально», — сказал Педри для Barca Universal.
