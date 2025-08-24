Во втором туре Ла Лиги Барселона на выезде встретилась с Леванте и одержала нелегкую победу со счетом 3:2. Каталонцам пришлось отыгрываться после провального первого тайма, когда они уступали 0:2. После матча испанский полузащитник Педри поделился впечатлениями от результата.

Напомним, именно Педри в начале второго тайма мощным дальним ударом сократил отставание и вернул команду в игру. По итогам встречи его был признан лучшим футболистом матча.