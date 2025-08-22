Хавбек Маккаби Тель-Авив Кристиан Белич рассказал о своих эмоциях после победы над киевским Динамо. В первом матче квалификации Лиги Европы израильская команда уверенно обыграла бело-синих со счетом 3:1.

«Якби нам сказали перед матчем, що результат буде таким, мы бы с ним, конечно же, согласились. Но впереди еще ответный матч, и в нем будет важно также победить. Нужно будет снова не бояться верить в себя, как это было сегодня, выйти на поле с той же энергией и решимостью.

Нельзя позволить себе думать, что в этом противостоянии уже все решено и просто ждать, пока закончится вторая игра. Нужно взять инициативу в свои руки и постараться закрыть все вопросы еще в первом тайме.

Отсутствие фанатов? Никто не хочет играть без болельщиков, я бы предпочел Блумфилд, но если играть без фанатов – то хотя бы дома. Моя семья приехала, но, конечно, я лучше играю перед глазами болельщиков», – сказал Кристиан.