В лагере киевского Динамо разгорелся конфликт между главным тренером Александром Шовковским и одним из лидеров команды Андреем Ярмоленко, сообщает Игорь Бурбас на своём YouTube-канале.

По данным источника, инцидент произошёл на тренировке перед ответным матчем с кипрским Пафосом. Наставнику не понравилось отношение Ярмоленко к работе, после чего он резко потребовал, чтобы футболист покинул занятие.

Сам Андрей не обострял ситуацию – спокойно воспринял слова Шовковского и продолжил тренироваться отдельно, выполняя беговую работу по кругу до завершения сессии.

Напомним, что вчера Динамо уступило Маккаби в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.