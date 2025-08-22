Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо перед игрой с Пафосом
У лидера и тренера Динамо напряженные отношения
около 1 часа назад
Андрей Ярмоленко/фото: Динамо
В лагере киевского Динамо разгорелся конфликт между главным тренером Александром Шовковским и одним из лидеров команды Андреем Ярмоленко, сообщает Игорь Бурбас на своём YouTube-канале.
По данным источника, инцидент произошёл на тренировке перед ответным матчем с кипрским Пафосом. Наставнику не понравилось отношение Ярмоленко к работе, после чего он резко потребовал, чтобы футболист покинул занятие.
Сам Андрей не обострял ситуацию – спокойно воспринял слова Шовковского и продолжил тренироваться отдельно, выполняя беговую работу по кругу до завершения сессии.
Напомним, что вчера Динамо уступило Маккаби в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.