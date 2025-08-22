30-летний полузащитник и капитан Маккаби Тель-Авив Дор Перец поделился впечатлениями после победы своей команды над киевским Динамо (3:1) в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

Израильский футболист отметился дублем в ворота украинского клуба.

«Мы довольны этим результатом после такой хорошей игры, отличного выступления. Мы были очень сосредоточены, очень остры, очень компактны.

Мы можем гордиться собой, у нас есть задача завершить дело на следующей неделе. Это только один тайм, впереди еще много работы, и я уверен в игроках, если мы покажем такую же игру, как сегодня», – сказал Перец для Sport5.