Обидчик Динамо в Лиге Европы прокомментировал победу над бело-синими: «Мы можем гордиться собой»
Дор Перец доволен победой Маккаби Тель-Авив
39 минут назад
30-летний полузащитник и капитан Маккаби Тель-Авив Дор Перец поделился впечатлениями после победы своей команды над киевским Динамо (3:1) в первом матче четвертого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
Израильский футболист отметился дублем в ворота украинского клуба.
«Мы довольны этим результатом после такой хорошей игры, отличного выступления. Мы были очень сосредоточены, очень остры, очень компактны.
Мы можем гордиться собой, у нас есть задача завершить дело на следующей неделе. Это только один тайм, впереди еще много работы, и я уверен в игроках, если мы покажем такую же игру, как сегодня», – сказал Перец для Sport5.
Ответная встреча между Динамо и Маккаби Тель-Авив пройдет 28 августа в Люблине.