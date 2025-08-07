Полузащитник венгерского клуба Пакш Балаж Балога высказался о предстоящем поединке против житомирского Полесья в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Своими мыслями футболист поделился в интервью официальному сайту клуба.

«Выход в следующий раунд сильно повысил уверенность нашей команды, ведь в начале сезона мы были не в лучшей форме. В прошлом раунде нам удалось пройти очень сильную команду (Марибор — прим.), и это добавило нам позитивного импульса. Но сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящем матче — нас ждет новое испытание.

Мы изучили соперника, знаем его игру — это будет непростой матч. Нам предстоит встреча с мощной, крепкой командой: Полесье играет в силовой футбол, у них есть несколько действительно хороших игроков. Мы знаем их сильные стороны и хорошо к ним подготовились, но при этом понимаем, где их слабые места и как можно их использовать.

Сейчас нам снова нужно думать о двух матчах — в первой игре, на выезде, важно достичь хорошего результата. Нам нужно показать ту же стабильную игру, что и раньше, и если это удастся, у нас будут шансы на успех», — сказал Балог.