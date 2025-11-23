Арсенал в центральном матче 12 тура АПЛ встречался с Тоттенхэмом. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:0.

Команда Микеля Артеты выходила на Северолондонское дерби на фоне потери очков Ливерпулем и Ман Сити накануне. Победа над «шпорами» значительно укрепила бы позиции Арсенала в роли лидера.

Хозяева долго раскачивались, пока на 36-й минуте не случился гол Троссарда не без помощи игрока соперника, рикошет от которого дезориентировал Викарио. Не успела команда Томаса Франка оправиться от пропущенного мяча, как Эзе удвоил преимущество Арсенала в счете.

После перерыва канониры не стали сбавлять обороты, создав для Эзе идеальную возможность отличиться дублем. Три мяча на «Эмирейтс» стали холодным душем для Тоттенхэма, которому помог прийти в себя курьезный гол Ришарлисона. Бразильский нападающий поймал Раю, который слишком далеко вышел из ворот Арсенала.

Необязательный гол в собственные ворота взбодрил Арсенал, который на 76-й минуте окончательно похоронил всю интригу. Первый в карьере хет-трик Эзе напомнил всем, как «канониры» буквально на флажке сорвали подписание Эбере Тоттенхэмом.

АПЛ. 12 тур

Арсенал - Тоттенхэм 4:1

Голы: Троссар, 36, Эзе, 42, 46, 76 - Ришарлисон, 55