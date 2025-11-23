Сегодняшнее северолондонское дерби имеет огромное значение: Арсенал, занимающий первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, принимает Тоттенхэм, который стремится пробиться в зону Лиги чемпионов. Начало игры — в 18:30.

Новости матча и текущая форма соперников

После поражения от Ливерпуля в августе Арсенал демонстрирует почти идеальный футбол во всех турнирах (12 побед, 2 ничьи) и подходит к туру с преимуществом в четыре очка на вершине. Чтобы впервые с 2004 года завоевать чемпионство, канонирам нужно избежать повторения ошибок, как в ничьей 2:2 с Сандерлендом перед международной паузой, но в остальных десяти матчах лиги они пропустили лишь трижды. Четыре победы и четыре «сухих» матча в пяти домашних встречах АПЛ свидетельствуют о готовности вернуться на победную волну, причем единственным, кто сумел забить на Эмирейтс, стал непобедимый Эрлинг Холанд.

Сильный старт Тоттенхэма в Премьер-лиге начал рушиться: лишь одна победа в последних четырех турах (1 ничья, 2 поражения), хотя команда Томаса Франка все еще удерживается неподалеку от четверки. В прошлом туре Шпоры считали, что вырвали победу у Манчестер Юнайтед, но пропустили глубоко в добавленное время, что добавило давления перед этим гигантским дерби. Франку также нужно исправить плохую статистику клуба в лондонских дерби — лишь одна победа в последних шести (1 победа, 1 ничья), но Тоттенхэм остается единственной командой лиги, которая не проиграла в гостях в этом сезоне (4 победы, 1 ничья), так что поездка на Эмирейтс может оказаться не такой страшной.

История противостояний

Арсенал имеет самую длинную серию побед над Тоттенхэмом в этом столетии (3 подряд) и не проигрывает в шести последних личных встречах (5 побед, 1 ничья). Дома в Премьер-лиге канониры проиграли Шпорам всего раз за последние 32 матча (19 побед, 12 ничьих), забив два и более мячей в каждом из восьми последних дерби.

Горячая статистика и серии

Арсенал забил пять безответных голов в промежутке между перерывом и 60-й минутой в лиге в этом сезоне. Арсенал имеет 100-процентный результат во всех турнирах этого сезона, когда забивает первым (13 побед). Лишь в одном из последних шести матчей Тоттенхэма забивали обе команды. Тоттенхэм лидировал на перерыве лишь в трех из одиннадцати матчей АПЛ этого сезона (на перерыве: 4 ничьи, 4 поражения).

Ключевые игроки и отсутствующие

Букаё Сака забивал первый гол своей команды в каждом из трех последних матчей за Арсенал или Англию и участвовал в шести голах в четырех последних дерби (2 гола, 4 ассиста). Бреннан Джонсон от Тоттенхэма претендует на место в основе после гола и ассиста в разгромной победе Уэльса 7:1 во вторник. У Арсенала длинный список травмированных во главе с Габриэлем и Виктором Декересом. Тоттенхэм надеется на готовность Мохаммеда Кудуса, но без Доминика Соланке и Рандаля Коло-Муани.

