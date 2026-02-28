В рамках 26-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Вильярреалом со счетом 4:1. Уже к перерыву хозяева создали комфортное преимущество, а затем довели матч до разгромного результата.

Первый гол случился на 29-й минуте: Ламин Ямаль получил мяч в штрафной площади и точно пробил в дальний угол. Через некоторое время он удвоил преимущество, мастерски обыграв защитников и отправив мяч в верхний угол ворот. К перерыву Барселона вела 2:0, полностью контролируя ход игры.

После перерыва гости попытались вернуться в игру. На 49-й минуте Гуйе реализовал момент после подачи с углового, сократив разрыв. Однако каталонцы снова увеличили напор в атаке. На 70-й минуте Ямаль оформил хет-трик, реализовав выход один на один после передачи Педри.

В конце хозяева закрепили победу. На 90-й минуте Педри инициировал быструю атаку и сделал пас в штрафную площадь, Кунде прострелил вдоль ворот, а Роберт Левандовский замкнул и отправил мяч в пустые ворота. Финальный результат встречи – 4:1 в пользу Барселоны.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Барселона – Вильярреал – 4:1

Голы: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовский, 90+1 – Папа Гуйе, 48