Хет-трик Ямала принёс победу Барселоне в матче с Вильярреалом.
Команда Флика разгромила своего соперника
около 11 часов назад
В рамках 26-го тура Ла Лиги Барселона одержала уверенную победу над Вильярреалом со счетом 4:1. Уже к перерыву хозяева создали комфортное преимущество, а затем довели матч до разгромного результата.
Первый гол случился на 29-й минуте: Ламин Ямаль получил мяч в штрафной площади и точно пробил в дальний угол. Через некоторое время он удвоил преимущество, мастерски обыграв защитников и отправив мяч в верхний угол ворот. К перерыву Барселона вела 2:0, полностью контролируя ход игры.
После перерыва гости попытались вернуться в игру. На 49-й минуте Гуйе реализовал момент после подачи с углового, сократив разрыв. Однако каталонцы снова увеличили напор в атаке. На 70-й минуте Ямаль оформил хет-трик, реализовав выход один на один после передачи Педри.
В конце хозяева закрепили победу. На 90-й минуте Педри инициировал быструю атаку и сделал пас в штрафную площадь, Кунде прострелил вдоль ворот, а Роберт Левандовский замкнул и отправил мяч в пустые ворота. Финальный результат встречи – 4:1 в пользу Барселоны.
Чемпионат Испании. 26-й тур
Барселона – Вильярреал – 4:1
Голы: Ямаль, 27, 38, 69, Левандовский, 90+1 – Папа Гуйе, 48