Денис Седашов

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился скептическими ожиданиями от будущего мегабоя между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и легендой кикбоксинга Рико Верховеном.

Британец считает, что разница в боксерском классе станет фатальной для нидерландского «Короля кикбоксинга».

Рико выйдет и без колебаний выложится на полную. Он не проявит лишнего уважения к авторитету чемпиона, что сделает бой интересным примерно на 6-7 минут. Но как только этот порыв пройдет, ему преподадут болезненный урок! Он большой, смелый и действительно опасный боец, однако у него нет боксерского IQ уровня Усика. Это не спарринг. Тони Белью

Противостояние запланировано на 23 мая. Местом проведения выбрано историческое место — город Гиза (Египет)

