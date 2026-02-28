«Выдержит лишь 6-7 минут»: Белью дал прогноз на бой Усик – Верховен
Бывший чемпион мира предупредил, что начальная активность нидерландца быстро угаснет
около 13 часов назад
Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился скептическими ожиданиями от будущего мегабоя между обладателем титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO) и легендой кикбоксинга Рико Верховеном.
Британец считает, что разница в боксерском классе станет фатальной для нидерландского «Короля кикбоксинга».
Рико выйдет и без колебаний выложится на полную. Он не проявит лишнего уважения к авторитету чемпиона, что сделает бой интересным примерно на 6-7 минут.
Но как только этот порыв пройдет, ему преподадут болезненный урок! Он большой, смелый и действительно опасный боец, однако у него нет боксерского IQ уровня Усика. Это не спарринг.
Противостояние запланировано на 23 мая. Местом проведения выбрано историческое место — город Гиза (Египет)
